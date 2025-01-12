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Волочкова раскрыла, с кем отдыхает на Мальдивах: «Ихтиандр»

Балерина Волочкова подтвердила, что отдыхает с танцовщиком Марчелом
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отдыхает с танцовщиком Марчелом.

Волочкова опубликовала снимок в купальнике на пляже. Она пояснила, что фото сделано Марчелом. Она также сняла видео в объятьях с танцором. На мужчине была маска для плавания, скрывающая его лицо.

«Дорогие, знаете, хочу сказать, что в моей жизни все неординарно. Все гадаете, расследования проводите, с кем я отдыхаю. Я с ихтиандром отдыхаю, понимаете? Это так. С одной сцены сошла, на другую вышла. <...> А что мне делать? Конечно, Мальдивы, конечно, ихтиандр! У меня же все по-волочковски, так неожиданно», — поделилась танцовщица.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхает на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. Издание предполагает, что это и есть возлюбленный артистки.

Знаменитость ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Она называет острова своей дачей.

Ранее возлюбленный Волочковой надел маску с ее лицом.

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