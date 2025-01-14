«Не кошелка с улицы»: Волочкова рассказала, как отказывает мужчинам

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что придумала фразу для отказа некрасивым мужчинам в знакомстве.

Танцовщица призналась, что напоминает собеседнику, что она «не Маша с Уралмаша и не кошелка с улицы», но понимает его чувства. В разговоре балерина также называет себя яркой, сексуальной, интересной, красивой и творческой — «просто светом солнца».

«Понимаю, почему тебе интересны отношения со мной. <...> Если ты мне расскажешь, по какой причине мне должны быть интересны отношения с тобой — может быть, я на них соглашусь. Но ты не сможешь этого сделать», — говорит она.

Недавно Анастасия Волочкова подтвердила, что отдыхает с 26-летним танцовщиком Марчелом на Мальдивах. Она опубликовала видео, на котором одетый в маску для плавания мужчина приобнимает ее за талию.

Знаменитость ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Она называет острова своей дачей.

До этого СМИ писали, что Марчел задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

Ранее сообщалось, что Басков и Лолита поцеловались.