Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Басков и Лолита поцеловались: «Почти не расстаемся»

Певец Николай Басков признался, что провел праздники с Лолитой Милявской
close
nikolaibaskov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Николай Басков поделился с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом из самолета с Лолитой Милявской.

«Вот как в жизни бывает, почти не расстаемся [с Милявской]. Счастья всем нам, любви и прекрасного настроения», — заявил артист.

На видео Милявская прильнула к плечу нежно обнимающего ее Баскова. Под конец ролика исполнители поцеловались.

«Больше никто не знал, это был наш секрет. Мы провели праздники вместе!» — заявила Милявская.

6 января стало известно, что Милявская улетела на отдых в ОАЭ. В СМИ писали, что артистка проводила время за границей вместе с известным дизайнером Игорем Гуляевым. Пара делилась совместными фотографиями и видео в соцсетях, что спровоцировало слухи об их романе.

Милявская была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным — в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало — спустя 12 лет они расстались. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита вышла замуж за фитнес-инструктора Дмитрия Иванова. Они развелись в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спел песню «Группа крови» на своем концерте на Бали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами