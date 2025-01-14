Басков и Лолита поцеловались: «Почти не расстаемся»

Певец Николай Басков поделился с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом из самолета с Лолитой Милявской.

«Вот как в жизни бывает, почти не расстаемся [с Милявской]. Счастья всем нам, любви и прекрасного настроения», — заявил артист.

На видео Милявская прильнула к плечу нежно обнимающего ее Баскова. Под конец ролика исполнители поцеловались.

«Больше никто не знал, это был наш секрет. Мы провели праздники вместе!» — заявила Милявская.

6 января стало известно, что Милявская улетела на отдых в ОАЭ. В СМИ писали, что артистка проводила время за границей вместе с известным дизайнером Игорем Гуляевым. Пара делилась совместными фотографиями и видео в соцсетях, что спровоцировало слухи об их романе.

Милявская была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным — в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало — спустя 12 лет они расстались. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита вышла замуж за фитнес-инструктора Дмитрия Иванова. Они развелись в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спел песню «Группа крови» на своем концерте на Бали.