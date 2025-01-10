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Моргенштерн о пьяном скандале: «Если бы не алкоголь, я бы давно уже вздернулся»

Рэпер Моргенштерн отреагировал на скандал в Куршевеле, записав видео пьяным
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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к СМИ и фанатам, на котором предстал в нетрезвом виде.

«Вы достали клеймить меня алкашом и торчком! Я никогда не отрицал, что у меня есть проблемы с этим. Но если бы не алкоголь, я бы давно уже вздернулся. Это хотя бы помогает мне успокоиться, понимаете?» — заявил рэпер.

Моргенштерн объяснил, что у него серьезные проблемы с психическим здоровьем, которые «глубже простой зависимости от спирта». Он предложил зрителям сделать обзор таблеток, которые ему прописали.

«Вы попробуйте мои ботиночки на себя примерить, я бы посмотрел, что с вами было», — возмутился Моргенштерн.

8 января стало известно, что пьяный Моргенштерн упал на зрителей во время выступления в Куршевеле. На корпоративе рэпер выступал с бокалом алкогольного напитка в руках и сигаретой.

До этого рэпер сообщал о намерении начать лечение в реабилитационной клинике 17 января.

31 декабря стало известно, что Моргенштерн приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Рэпер рассказывал, что 2024 год стал худшим годом в его жизни: у него произошел первый психоз и началась депрессия.

Ранее стало известно, что Борис Щербаков вернулся на сцену после операции.

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