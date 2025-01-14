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Рэперу Noize MC грозит четвертый штраф

Noize MC грозит четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах
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Юзефович/YouTube

Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)), который в очередной раз нарушил правила деятельности иноагента. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Если суд признает Алексеева виновным, ему предстоит выплатить уже четвертый по счету штраф по этой статье в размере до 50 тыс. рублей.

В ноябре артист обжаловал штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Административный протокол на Алексеева зарегистрировали 25 октября, а решение о нем вынесли 14 ноября. Свою вину в дискредитации российской армии музыкант не признал и обжаловал штраф в 50 тысяч рублей.

К ответственности Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года, попавший в Telegram-канал Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.

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