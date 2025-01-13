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Юрий Лоза ответил на слухи о наличии своего портрета в райдере Седоковой

Певец Лоза назвал ерундой слухи о наличии его портрета в райдере Седоковой
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru назвал ерундой слухи о наличии своего портрета в райдере артистки Анны Седоковой.

Лоза заявил, что в сети есть много различных «шуточных порталов», которые придумывают про него «всякую ерунду». По словам артиста, только «самый ленивый» его еще не высмеял. Исполнитель вспомнил, что про него шутили Comedy Club, Иван Ургант и «Уральские пельмени».

12 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия меньше чем через месяц после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой.

По данным издания, Седокова берет за 40-минутное выступление 1,5 миллиона рублей и 10% от этой суммы в случае безналичного платежа. В райдер артистки входит предоставление визажистов и парикмахеров, а также наличие шампанского, коньяка, виски и портрета Юрия Лозы в гримерке. Отсутствие последнего не облагается штрафом от певицы.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка была госпитализирована из-за нервного срыва.

Ранее стало известно о тайной поездке Анны Седоковой в США.

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