Стало известно о тайной поездке Анны Седоковой в США

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Анна Седокова летала в Майами в начале января. Его слова передает Woman.ru.

Представитель Седоковой сообщила Дворцову, что певица пыталась решить в США финансовые вопросы. У Седоковой остались совместные банковские счета с экс-супругом Янисом Тимой, которого не стало 17 декабря.

Также представитель артистки заявила, что исполнительница не знакома с предпринимателем Марком Пугачевым, который нелестно высказывается о ней после кончины Тиммы. Он винит артистку в кончине друга.

«Аня говорит, что понятия не имеет, кто это такой. Она не знала, что Янис с ним общался, что мужчина втерся к нему в доверие», — отметил Дворцов.

После трагедии с Янисом Тиммой Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом. Певице пришлось отменить гастрольный тур из-за тяжелого состояния. 12 января СМИ сообщили, что Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия спустя почти месяц после кончины экс-супруга.

«Относительно возобновления выступлений — да, почему бы и нет, все-таки скоро будет уже 40 дней с момента кончины Яниса. Не исключено, что она вернется, ей нужно работать», — заявил Дворцов.

Ранее сообщалось, что певица Акула тайно вышла замуж.