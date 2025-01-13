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Певица Акула заявила о готовности стать матерью во второй раз

Певица Акула призналась, что готова родить второго ребенка
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) заявила в беседе с «Леди Mail», что не против второго ребенка.

Почепа готова «пойти за вторым прямо из родильного отделения». Она заявила, что хороших людей должно быть много. Артистка уверена, что ее дети будут такими же талантливыми и красивыми, как и она с мужем, композитором Игорем Бабаевым.

Акула призналась, что счастлива в отношениях и живет «как в сказке». Ее отношения с супругом не изменились после появления на свет дочери Раисы.

«Они и измениться не могли, потому что как только Игорь переехал ко мне, мы сразу забеременели, хотя до переезда у нас даже не было отношений, мы были знакомы только по рабочим процессам и обсуждали исключительно рабочие моменты», — объяснила исполнительница.

В ноябре 2024 года Почепа сообщила, что родила дочь Раису. По словам артистки, она долго шла к этому событию, поскольку первый ребенок в 40 лет — непростое испытание.

По словам артистки, у Бабаева также есть 14-летняя дочь. Девочка является КМС по спортивной гимнастике.

Ранее певица Акула призналась, что муж дает ей советы по питанию после родов.

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