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Утяшева призналась, что знакома с Николь Кидман

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что познакомилась с Кидман Санкт-Петербурге
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Телеграм-канал Ляйсан Утяшева

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась в Telegram-канале совместным фото с мужем Павлом Волей и голливудской актрисой Николь Кидман.

По словам Утяшевой, она познакомилась с Кидман на званом ужине в Санкт-Петербурге. Они оказались за одним столом. Телеведущая назвала голливудскую актрису интеллигентной и образованной женщиной, которая невероятно влюблена в свою профессию.

«От этой встречи остались очень теплые воспоминания и эта фотография на память. Достойнейшая и заслуженная победа», — поделилась Утяшева.

В январе Николь Кидман получила приз на кинофестивале в Венеции за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка».

Эротический триллер про успешную бизнес-леди (Николь Кидман), которая заводит своеобразные отношения с юным стажером из своей компании (Харрис Дикинсон), что ставит под угрозу ее карьеру и брак с обаятельным театральным режиссером (Антонио Бандерас), выйдет в российский прокат 16 января. Постановщицей «Плохой девочки» выступила датчанка Халина Рейн, снявшая комедийный хоррор «Тела, тела, тела».

Ранее Николь Кидман назвала свою роль в «Плохой девочке» сексуальной одиссеей.

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