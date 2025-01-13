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Павел Майков станет отцом в новом сезоне «Девушек с Макаровым»

Премьера пятого сезона «Девушек с Макаровым» состоится на ТВ
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ТНТ

На ТНТ состоится премьера пятого, финального сезона сериала «Девушки с Макаровым» производства Norm Production по заказу Comedy Club Production. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

К главным ролям в проекте вернутся Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская. С камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская.

По сюжету майор Макаров (Майков) станет отцом и вместе с Лерой (Наташа Бардо) пройдет все трудности молодых родителей от выбора имени до смены памперсов.

В паре Туркиной (Алевтина Тукан) и Криминалиста (Дмитрий Лысенков) наметится разлад: Денису предлагают повышение в Петербурге, и в семье начинается спор: чья карьера важнее. Другие персонажи также будут справляться со славой, карьерными амбициями и сомнениями.

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По словам Наташи Бардо, она сама с удовольствием посмотрит сериал.

«Наша история с Макаровым развивается интереснейшим образом: сначала моя героиня беременна, потом рождается ребенок. Герои повзрослели, они поменялись — и в этом вся прелесть. Мне очень понравилось, как заканчивается финальный сезон», — отметила она.

Премьера сериала на ТВ состоится 20 января.

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