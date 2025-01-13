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Юрий Николаев раскрыл подробности своей госпитализации после падения

Телеведущий Юрий Николаев заявил, что находится под капельницей после падения
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев подтвердил в беседе с RT, что попал в больницу после госпитализации с переломом бедра.

«Сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет. Я, честно говоря, не думал, что будет перелом», — поделился 76-летний народный артист России.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий, утверждал канал, получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

10 ноября 2024 года Юрия Николаева госпитализировали в состоянии средней тяжести. В больнице ему диагностировали воспаление легких. 20 ноября телеведущий сообщал, что уже готовится к выписке.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Ранее сообщалось, что Боярский появился на сцене после сообщений о госпитализации.

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