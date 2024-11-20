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Юрий Николаев готовится к выписке

SHOT: телеведущего Николаева выпишут из больницы в конце недели

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Lev Sherstennikov/Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев готовится к выписке из больницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Николаева выпишут в конце этой недели. Врачи оценивают динамику артиста как положительную, несмотря на отек в легком. У телеведущего не выявили новых патологий или осложнений.

Николаева госпитализировали 10 ноября. Через два дня телеведущий рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Юрия Николаева якобы обнаружили коронавирусную инфекцию после госпитализации с воспалением легких. Народный артист назвал ложью слухи о том, что заболел COVID-19.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

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