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76-летний Юрий Николаев попал реанимацию после падения

Mash: телеведущему Юрию Николаеву провели срочную операцию из-за перелома бедра
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Lev Sherstennikov/Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канал, 76-летний народный артист России попал в больницу после падения в доме: он споткнулся о мебель, получив перелом бедра в результате падения.

В клинике Николаеву провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости телеведущий два дня провел в реанимации после хирургического вмешательства.

Сейчас, подчеркивает Mash, Николаев переведен в обычную палату.

10 ноября 2024 года Юрия Николаева госпитализировали в состоянии средней тяжести. В больнице ему диагностировали воспаление легких. 20 ноября телеведущий сообщал, что уже готовится к выписке.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Ранее сообщалось, что Боярский появился на сцене после сообщений о госпитализации.

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