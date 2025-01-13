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В Кремле читали о планах снять фильм с Джудом Лоу в роли Путина

Песков: в Кремле читали, что Лоу сыграет Путина, но никаких обращений не было
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Gao Jing/Global Look Press

В Кремле читали о планах западных кинематографистов снять фильм, в котором роль президента России Владимира Путина должен сыграть известный британский актер Джуд Лоу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно. В Кремль никто не обращался», — сказал представитель Кремля.

52-летний британский актер Джуд Лоу («Молодой Папа», »Шерлок Холмс», «Талантливый мистер Рипли») сыграет президента России Владимира Путина в фильме, который снимут по художественной книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Эту информацию уже подтвердил сам актер.

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайяс («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Ранее Алексей Воробьев вспоминал, как его утвердили на роль «молодого Путина».

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