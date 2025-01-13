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Судьбу копии Эйфелевой башни в курском Железногорске решат горожане

Мэр Железногорска Михайлов предложил горожанам решить судьбу копии Эйфелевой башни
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Мэр Железногорска в Курской области Александр Михайлов предложил горожанам решить судьбу 15-метровой копии Эйфелевой башни, установленной на улице Ленина в 2007 году по заказу владельца местной кофейни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

10-метровая миниатюра Эйфелевой башни, оригинал которой установлен в столице Франции Париже, напомнил градоначальник, была выполнена в 2000-х художником-кузнецом Сергеем Михайловым. Башню и массивные стулья он изготовил по заказу владельца кафе во французском стиле.

«Прошло время, сменился собственник, теперь нет ни кафе, ни красивой благоустроенной территории… А «Эйфелева башня» потеряла не только собственника, но и свой презентабельный вид. Под действием внешних факторов разрушается бетонная основа и подвергается коррозии сама металлическая конструкция!» — предупредил он.

По словам Михайлова, собственники находящегося рядом дома по улице Ленина сами обратились в администрацию с просьбой перенести объект за пределы домовой территории, так как жители не готовы содержать арт-объект за счет дополнительных собственных средств. Михайлов опубликовал ссылку на голосование на официальном сайте администрации, чтобы все железногорцы могли поучаствовать в принятии решения о дальнейшей судьбе композиции.

В декабре Александр Михайлов назвал «Эйфелеву башню» в Железногорске символом «вражеского государства».

Ранее член Общественного совета городской Думы Самары Михаил Чудаков предложил перенести в Самару ставший скандальным арт-объект из Дальнегорска в виде космического пришельца, который до этого требовал убрать местный священник.

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