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Минкульт отказался финансировать российские сериалы в 2025 году

Минкульт откажется от финансирования игровых сериалов в пользу анимации
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Кинопоиск

Минкульт России отказался в 2025 году от финансирования игровых сериалов в пользу документальных и анимационных фильмов. Соответствующий ведомственный приказ цитирует НСН.

Уникальную авторскую анимацию в 2025 году намерены финансировать из расчета 400 тысяч рублей за одну минуту, тогда как в 2024 году на это было заложено только 350 тысяч рублей. Минуту анимационного сериала оценивают в 300 тысяч рублей.

В 2025 году финансирование производства неигрового кино подразумевает полное покрытие сметной стоимости, но не более 15 миллионов рублей. В 2024 году на аналогичные цели в Минкульте были готовы потратить 10 миллионов рублей. Отечественные игровые сериалы в ведомстве поддерживать не планируют.

Лимит финансовой поддержки для полнометражного фильма планируют ограничить 100 миллионами рублей, либо до 70% затрат на производство. Аналогичную максимальную сумму могут выделить на создание фильма для детей.

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