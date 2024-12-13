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Эксперт объяснил смысл закона о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Кинокритик Павлючик: прокатные удостоверения для онлайн-сервисов – это цензура

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Depositphotos

В России могут запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, на которые Минкульт не выдавал прокатные удостоверения. Однако эта мера, по сути, является попыткой цензуры, которая законодательно запрещена, заявил кинокритик Леонид Павлючик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт напомнил, что к цензуре относятся все попытки надзора за содержанием и распространением информации, в том числе кино- и фотопроизведений.

«Следовательно, выдача разрешительных удостоверений, что для прокатных фильмов, что для контента интернет-платформ, что для книг – инициируется и такой закон – есть ничто иное, как элемент проявления цензуры, что, соответственно, противоречит основному закону РФ», — заявил критик.

Он подчеркнул, что отрицательно относится к этой инициативе, так как она нарушит права и авторов картин, и зрителей.

Напомним, сообщалось, что соответствующие поправки в действующие законы разработаны и в ближайшее время будут внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Минкультуры предлагается наделить полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сейчас такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще подписываться на онлайн-кинотеатры.

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