«Финист» оставил позади «Волшебника Изумрудного города» в российском прокате

Фильм Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» возглавил прокат в России. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные о кассовых сборах за период с 9 по 12 января.

За очередной уикенд «Финист» собрал 302,5 млн рублей в прокате. Главный герой картины — Финист Ясный Сокол, самоуверенный богатырь, который захочет всех удивить, но поймет, что один в поле не воин.

На втором месте расположилась киносказка «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» с 299 млн рублей, собранными за прошедшие выходные. По ее сюжету, ураган уносит девочку Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов, и вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — ей предстоит найти Изумрудный город и правящего им волшебника, который отправит ее домой.

Третью строчку заняли «Елки 11» с 83,2 млн рублей за минувшие выходные. Люди из разных уголков страны объединятся, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну, и узнают нечто важное о себе.

Всего сборы «Финиста» превысили 2 млрд рублей.

Ранее герой мема «плохо-плохо, неважно» из «Давай поженимся» променял любовь на машины.