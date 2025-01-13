Звезду сериала «По законам военного времени» признали виновным по уголовной статье

Суд признал актера Воловенко виновным в хулиганстве за пьяный дебош в самолете

Актер Евгений Воловенко, сыгравший в сериале «По законам военного времени», был признан виновным в хулиганстве после дебоша в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Железнодорожный районный суд Хабаровска также оштрафовал Воловенко на 90 тысяч рублей из-за нарушения статьи 213 УК РФ. По данным канала, артист признал вину на суде.

16 сентября Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске. Во время полета артист оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату и продать выпивку. Он несколько раз пытался прорваться в туалет и открыть дверь самолета. СМИ утверждают, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения и «едва держался на ногах».

Сначала против актера сериала «След» возбудили административное дело, но позднее переквалифицировали в уголовное. В конце сентября юрист Александр Хаминский сообщал, что Воловенко могли лишить свободы на пять лет по уголовной статье.

Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Ивана Рокотова в картине «По законам военного времени», за которую он получил номинацию на ТЭФИ.

Ранее сообщалось, что Боярский появился на сцене после сообщений о госпитализации.