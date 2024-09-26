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На звезду сериала «По законам военного времени» завели дело после дебоша в самолете

ТАСС: в отношении актера Воловенко возбудили дело после дебоша в самолете

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evgenii_volovenko_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело после устроенного им дебоша на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Инцидент произошел на борту самолета МоскваХабаровск. Евгений Воловенко в ходе полета оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату, продать выпивку, а также пытался открыть дверь самолета», — сказал источник.

По информации правоохранительных органов, после задержания было установлено, что Воловенко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщал Telegram-канал 112. По его данным, актера задержали в Хабаровске. На него составили протокол и передали полиции.

Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Ивана Рокотова в картине «По законам военного времени», за которую он получил номинацию на ТЭФИ.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов.

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