На звезду сериала «По законам военного времени» завели дело после дебоша в самолете

В отношении актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело после устроенного им дебоша на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Инцидент произошел на борту самолета Москва — Хабаровск. Евгений Воловенко в ходе полета оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату, продать выпивку, а также пытался открыть дверь самолета», — сказал источник.

По информации правоохранительных органов, после задержания было установлено, что Воловенко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщал Telegram-канал 112. По его данным, актера задержали в Хабаровске. На него составили протокол и передали полиции.

Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Ивана Рокотова в картине «По законам военного времени», за которую он получил номинацию на ТЭФИ.

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