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Звезду сериала «По законам военного времени» сняли с самолета за дебош

В Хабаровске с самолета сняли актера Евгения Воловенко

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evgenii_volovenko_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезду сериала «По законам военного времени» Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Утверждается, что актер во время полета из Москвы на Дальний Восток оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату и продать выпивку. Несколько раз Воловенко якобы пытался прорваться в туалет и пытался открыть дверь самолета

В Хабаровске, продолжает канал, на Воловенко составили протокол и передали полиции. Теперь ему может грозить уголовное дело, если проверка выявит в его поведении признаки воздушного хулиганства.

Евгений Воловенко снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Ивана Рокотова в картине «По законам военного времени», за нее он получил номинацию на ТЭФИ.

Накануне мужчина устроил дебош на борту самолета авиакомпании EasyJet, следовавшего из Лондона в Грецию. На борту хвастался тем, что ранее находился в местах лишения свободы и отправился в Грецию для того, чтобы купить каннабис. В момент, когда самолет поднимался, он разгуливал по салону. После этого пьяный пассажир стал приставать к сидящим рядом людям.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.

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