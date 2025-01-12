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Захарова ответила «евреям и как бы христианам», связавшим кому Кеосаяна с кармой

Захарова назвала глупыми украинские СМИ, давящиеся новостями о коме Кеосаяна
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Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале пост о тех «евреях и как бы христианах», кто связал с кармой кому режиссера Тиграна Кеосаяна.

Дипломат заявила, что «бандеровская медиа» уже пять дней «пережевывает и давится» новостями о состоянии мужчины. Она удивилась тому, что в связи с этим в украниских СМИ звучит слово «карма», а рассуждения по этому поводу ведутся серьезно и «без тени сомнения».

«Им уже давно все равно, что выглядят они невероятно глупо и обличают свою необразованность», — отметила Захарова.

Она написала, что карма отражает закономерности между предыдущей и последующей жизнью, а после этого напомнила о том, как много Кеосаян сделал после 2008 года, когда оказался на операционном столе в прединфарктном состоянии.

8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах мужчина перенес два инфаркта.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что было с Кеосаяном до клинической смерти.

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