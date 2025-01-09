Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти. Ранее он пережил два инфаркта

59-летний Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Маргарита Симоньян напомнила, что у ее супруга давние проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах Кеосаян перенес два инфаркта.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала Симоньян.

По данным Telegram-канала Baza, 59-летний Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В январе 2008 года Тигран Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где ему была проведена операция по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока.

Через два года, в 2010 году, у Кеосаяна возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. В этот раз был проведен повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

Режиссер, актер и телеведущий

Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье известных деятелей искусства. Его отец, Эдмонд Кеосаян, был режиссером и сценаристом, а мать, Лаура Геворкян, — актрисой. Старший брат Тиграна, Давид, ушел из жизни в 2022 году. Он был известным продюсером и сценаристом.

В 1992 году Кеосаян дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Катька и Шиз». Позднее он снял такие картины, как «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000) и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Также он работал в жанре документального кино, сняв сериалы «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит».

Кеосаян также известен как телеведущий. Он вел программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а также «Международную пилораму» на НТВ.

Санкции и другие ограничения

28 февраля 2022 года Европейский Союз включил Кеосаяна в санкционные списки, обвинив его в поддержке «сепаратистских движений в Крыму и Донбассе», а также в «распространении антиукраинской пропаганды».

В ответ на эти меры Кеосаян заявил, что санкции для него — «невидимые ордена», добавив, что он был наказан за свои слова и мысли.

В апреле того же года министерство иностранных дел Казахстана выразило недовольство высказываниями Кеосаяна о Казахстане, назвав их «оскорбительными и необъективными». Позднее СМИ сообщали, что Кеосаян добавлен в список «нежелательных для въезда лиц». В свою очередь Кеосаян заявлял, что намерен посетить Казахстан, несмотря на возможный запрет со стороны местных властей.

Кроме того, в 2023 году один из выпусков его программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном» на радио Sputnik привел к отзыву лицензии на 30 дней у ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».