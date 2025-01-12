Агутин о риске потерять квартиру в Лос-Анджелесе: «В новый год с новым фейком»

Певец Леонид Агутин прокомментировал в Telegram-канале слухи о риске потерять квартиру в Лос-Анджелесе.

«В новый год с новым фейком», — заявил артист.

11 января aif.ru сообщил, что Леонид Агутин и его жена, певица Анжелика Варум, из-за пожаров якобы могут потерять квартиру в американском Лос-Анджелесе стоимостью около 200 млн рублей. Также издание утверждало, что у супругов есть «роскошные апартаменты» в Лос-Анджелесе стоимостью от $3 до $6 млн.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

11 января проживающий в Лос-Анджелесе музыкант Никита Пресняков сообщил, что он и его жена Анна Краснова находятся в безопасности. Он признался, что последние три дня пребывает в стрессе. Он отметил, что продолжает следить за событиями происшествия.

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