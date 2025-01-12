СМИ: Литвинова распродает свою одежду со скидкой из-за нехватки денег на жизнь в Париже

Mash: в Париже Литвинова выставила на продажу свою одежду за 6 млн рублей

Переехавшая в Париж российская актриса и режиссер Рената Литвинова выставила на продажу свои вещи, общая стоимость которых составляет около 6,2 млн руб., сообщает Mash.

Telegram-канал утверждает, что знаменитость распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции. Изначально она запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7-72%.

Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 до 30 тыс. руб.

В прошлом октябре стало известно, что бизнес Литвиновой в России терпит убытки второй год подряд. В 2022 году потери фирмы «Рида косметикс» составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. По данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Компания занимается производством парфюмерии и косметики. В 2021 году она принесла владельцам 5,5 млн руб. прибыли.

В 2022 году Литвинова эмигрировала в Париж и раскритиковала спецоперацию России на Украине. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

Ранее Литвинова с обновленным имиджем объявила о новом спектакле в Париже.