Петросян вспомнил, как чуть не попал в авиакатастрофу под Харьковом

Комик Петросян рассказал, как чуть не попал в авиакатастрофу под Харьковом

Комик Евгений Петросян признался в программе «Привет, Андрей!», что мог попасть в авиакатастрофу под Харьковом, в результате которой не стало пародиста Виктора Чистякова.

Трагедия произошла 18 мая 1972 года. Петросян признался, что должен был лететь с Чистяковым, но за несколько дней до происшествия решил не ехать. Самолет разбился. В результате не стало семь членов экипажа и 115 пассажиров, включая Чистякова.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на «левый» концерт», — вспомнил юморист.

2 декабря Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака Викторину Петросян. В исковом заявлении артист требовал признать его дочь утратившей право пользования его московской квартиры. Он просил снять женщину с регистрационного учета.

Иск поступил 12 ноября. 20 ноября суд Хамовнического района рекомендовал Петросяну поправить исковое заявление, так как оно было подано с ошибками. На данный момент дело оставлено без движения. Суд обязал истца устранить указанные им недостатки до 20 января 2025 года.

Ранее адвокат объяснила, сможет ли Петросян выписать дочь из квартиры.