Адвокат объяснила, сможет ли Петросян выписать дочь из квартиры

Адвокат Елена Сенина заявила в беседе с kp.ru, что Евгению Петросяну не составит труда выписать старшую дочь Викторину из московской квартиры.

По словам Сениной, это возможно, если у Викторины нет пожизненного проживания в жилье или приватизации, от которой она отказывалась. Адвокат заявила, что в таком случае дело о снятии Петросян-младшей с регистрационного учета займет одно или два судебных заседания.

Сенина предположила, что иск Петросяна связан с тем, что тот хочет продать или подарить кому-то недвижимость.

«Может быть, в силу возраста речь идет о завещании, дальнейшей судьбе квартиры. Возможно, это делается как раз с целью того, чтобы в квартире не были зарегистрированы третьи лица. Тогда понятно, что это выселение, снятие с регистрационного учета, признание утратившим право пользования жилым помещением», — отметила адвокат.

Иск Петросяна поступил 12 ноября. 20 ноября суд Хамовнического района рекомендовал Петросяну поправить исковое заявление, так как оно было подано с ошибками. На данный момент дело оставлено без движения.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Ранее Брухунова ответила на критику ее романа с Петросяном.