Возлюбленный Волочковой надел маску с ее лицом

Балерина Волочкова показала фото с возлюбленным в маске с ее лицом

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новыми кадрами с возлюбленным с отдыха на Мальдивах.

Волочкова поделилась роликом, в котором мужчина надел маску с ее лицом.

«Дорогие мои, знаете, я всегда мечтала отдохнуть на Мальдивах сама с собой. И у меня получилось», — поделилась танцовщица.

В конце декабря Волочкова раскрыла, что состоит в отношениях. Бывшая прима Большого театра заявила, что встречается с 45-летним мужчиной. Имя мужчины балерина не раскрыла.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхает на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. Издание предполагает, что это и есть возлюбленный артистки.

Знаменитость ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Она называет острова своей дачей. Волочкова рассказывала, что вернется на родину примерно 17 января и снова приступит к выступлениям.

Ранее стало известно, сколько российские звезды потратили на отдых в январе.