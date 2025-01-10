Раскрыта личность нового бойфренда Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с танцором по имени Марчел

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с новым бойфрендом и сообщила, что в его руках чувствует себя «надежно и уверенно».

На фото мужчина держит экс-приму Большого театра на руках посреди пляжа на Мальдивах. Он стоит спиной к камере, его лица не видно. Но несмотря на это в сети быстро выяснили личность незнакомца: новым возлюбленным Волочковой оказался танцор Марчел.

Мужчине 26 лет, он задействован в шоу балерины «Одержимость». Также новый избранник Волочковой развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

9 января Марчел выкладывал в Instagram снимки с того же пляжа на Мальдивах. Еще в ноябре 2024 года на его страничке было выложено видео с Волочковой, на котором он приобнимал танцовщицу.

В декабре Волочкова рассказывала, что в ее жизни произошли перемены и она снова влюблена. Бывшая прима Большого театра отмечала, что ее чувства взаимны. При этом танцовщица заявляла, что состоит в отношениях с 45-летним мужчиной.

Осенью 2022 года Анастасия Волочкова сообщала, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет бизнесмен Сулейман Керимов, с которым она встречалась три года.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова встречается с юристом из Сочи Романом Литаровым.