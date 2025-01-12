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Швыдкой о номинации Борисова на «Золотой Глобус»: «Говорит о величии»

Швыдкой: номинация Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за Россию
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Кинопоиск

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в беседе с РИА Новости, что номинация российского актера Юры Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за страну.

Швыдкой признался, что его радует подобное награждение. По его мнению, это доказывает, что россияне не отсутствуют в мировых процессах.

«Я считаю, что когда наши артисты, наши режиссеры получают мировую известность, это говорит о величии культуры России», — поделился спецпредставитель президента.

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов не получил награду в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Участниками этой номинации также были Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024). Борисов стал первым россиянином, номинированным на эту кинопремию.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов может получить главную награду Гильдии актеров США.

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