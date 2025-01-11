Стало известно о «растущем с каждым днем» налоговом долге Михаила Щаца

Телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 50 тыс. рублей, выяснило kp.ru.

Шац вошел в список налоговых должников в декабре 2024 года, а к началу января 2025 года его долг составил 49 тыс. 626 рублей. Издание утверждает, что сумма задолженности Шаца перед ФНС «с каждым днем растет», ему уже начисляются пени.

Летом Михаил Шац продал свою трехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Изначально недвижимость планировали реализовать за 40 млн рублей, но позже цену снизили до 33 млн рублей. Покупателем оказался бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев.

Также у телеведущего есть пятикомнатная квартира в Москве, которая выставлена на продажу за 100 млн рублей. Недвижимость расположена в доходном доме Скопника на пересечении Спиридоновки и Садового кольца. В квартире есть гостиная и четыре спальни, одна из которых — с гардеробной, три санузла, изолированная кухня. Высота потолков составляет 3,7 м.

Михаил Шац получил израильское гражданство еще в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной операции России на Украине. 25 января 2024 года он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе.