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Уехавший из России Шац решил продать московскую квартиру за 100 млн рублей

Шоумен Шац выставил на продажу элитную квартиру в Москве

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Global Look Press

Уехавший из России шоумен Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) выставил на продажу московскую квартиру. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Элитная квартира стоимостью 100 млн рублей — последняя недвижимость артиста в РФ. Как стало известно изданию, в апреле у 180-метровой квартиры появился новый владелец — брат Михаила Леонид Шац.

В квартире есть гостиная и четыре спальни, одна из которых — с гардеробной, три санузла, изолированная кухня. Высота потолков составляет 3,7 м.

Михаил Шац получил израильское гражданство еще в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной операции России на Украине. Минувшей зимой он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого родительскую квартиру Шацев в Санкт-Петербурге продали за 33 млн рублей вместо ранее объявленных 40 млн рублей.

Ранее Шац рассказал в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что пережил главный кризис эмиграции после переезда в Израиль.

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