Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе

aif.ru: Варум и Агутин рискуют лишиться квартиры в США за 200 млн рублей

Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться элитной квартиры в Лос-Анджелесе, которая стоит примерно 200 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата.

По данным aif.ru, «где-то в тех краях» расположена квартира Агутина и Варум площадью 300 кв.м. Издание утверждает, что именно в этой квартире Анжелика Варум проживала до начала специальной военной операции. Рыночная стоимость жилья стартует от 200 млн рублей.

Также звездная чета владеет в США апартаментами в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association, которые расположены на первой береговой линии. Площадь недвижимости составляет 170 кв.м., а стоимость — больше $6 млн (свыше 600 млн рублей по нынешнему курсу. – «Газета.Ru»).

Из-за лесных пожаров в зоне бедствия оказались дома многих голливудских знаменитостей. О том, как выглядели дома звезд до пожара и что с ними случилось после, — в галерее «Газеты.Ru».

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