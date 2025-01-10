Журналисты назвали причину смерти актрисы Добровольской

Причиной смерти актрисы Евгении Добровольской стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артистки.

«Последний год Евгения Владимировна боролась с тяжелой болезнью, у нее была онкология», — сказал собеседник ТАСС.

О смерти Добровольской 10 января сообщил Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова. Как писал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, 60-летняя артистка ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности, которая могла быть вызвана онкологическим заболеванием.

Позднее заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС, а затем, с 1988 по 1989 год, работала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. С 1991 года и до конца своих дней актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова.

Помимо работы в театре, Добровольская активно строила карьеру в кинематографе, снявшись в десятках фильмов. В 2002 году она получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Механическая сюита», а в 2008 году — премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино в фильме «Артистка».

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.