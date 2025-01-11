Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за пожаров в США: «Не успела выбраться»

Актриса Дженнифер Гарнер сообщила о личной трагедии из-за пожара в Лос-Анджелесе
close
Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер рассказала в интервью MSNBC о том, что ее подруги не стало в результате лесных пожаров в США.

«Я действительно потеряла подругу, которая не успела выбраться вовремя <…> Это очень болезненно, и пока я не чувствую, что должна говорить о ней», — сообщила Гарнер.

Актриса также добавила, что около сотни ее друзей лишились домов из-за пожара. Гарнер призналась, что чувствует себя «почти виноватой», поскольку все ее имущество сохранилось. Актриса начала сотрудничать с общественной организацией World Central Kitchen, которая оказывает продовольственную помощь пострадавшим в трагедии.

«Мы просто... мы хотим как-то помочь. Это не какое-то далекое место, куда невозможно добраться», — заявила актриса.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата.

В результате случившегося в зоне бедствия оказались дома многих голливудских знаменитостей. О том, как выглядели дома звезд до пожара и что с ними случилось после, — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами