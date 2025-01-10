Ректор Школы-студии МХАТ выразил соболезнования в связи со смертью Добровольской

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Евгении Добровольской, назвав ее прекрасной актрисой и другом. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, она была прекрасная актриса, замечательная актриса. Конечно, этот возраст не для смерти, но вот так распоряжается судьба», — сказал Золотовицкий.

По словам артиста, его и Добровольскую связывают не только совместные работы на сцене и в кино, но и крепкая дружба за пределами театра.

«Мы дружили, я знаю ее семью, я знаю детей. Мне ужасно печально», — рассказал Золотовицкий.

О смерти Добровольской 10 января сообщил Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова. Как писал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, 60-летняя артистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая могла наступить на фоне рака. Окончательная причина смерти станет известна позже.

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.