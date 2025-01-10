Хрюша получил премию правительства России

Авторы детской телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши!» были удостоены премии правительства Российской Федерации в области СМИ за 2024 год. Об этом сообщается на портале кабмина.

Награда была присуждена в честь 60-летнего юбилея одной из старейших детских передач телевидения.

Лауреатами премии стали ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Анна Михалкова, актриса озвучивания Оксана Чабанюк, подарившая голос поросенку Хрюше, сценаристка Елена Шабаева, режиссер Наталья Ситкова и заместитель председателя совета директоров Валентина Митрошенкова.

Вручая награду, премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул символичность того, что юбилей передачи совпал с Годом семьи, который в России объявили в 2024 году. Он назвал «Спокойной ночи, малыши!» одной из самых узнаваемых и любимых программ в стране. Популярность проекта Мишустин объяснил теплотой и искренней заботой, с которыми авторы подходят к созданию передач для малышей.

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