Наталья Голубенцева обратилась к россиянам голосом Степашки из «Спокойной ночи, малыши!»

Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева поздравила россиян с наступающим Новым годом голосом своего персонажа, зайчонка Степашки из программы «Спокойной ночи, малыши!». Видеообращение артистки опубликовало Ura.ru.

«Дорогая страна, я тебе желаю много радости в новом году. С Новым годом!» — заявила Голубенцева.

Актриса пожелала всем-всем здоровья и призвала россиян не забывать смотреть детское вечернее шоу.

Накануне президент России Владимир Путин вручил Голубенцевой звание народной артистки. На церемонии награждения в Кремле артистка голосом своего персонажа пожелала «спокойной ночи девочкам и мальчикам» и посоветовала «держать ушки на макушке».

Артистка-кукловод играет Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши!» уже больше 50 лет: и управляет куклой, и озвучивает героя. 1 сентября передача отметила 60 лет в эфире. Первый эпизод в 1964 году на Второй программе Центрального телевидения СССР.

Заяц Степашка, ставший неким противовесом чрезмерно активного пса Фили, появился через два года после появления первого героя. За всю свою карьеру на телевидении Степашка разговаривал только голосом заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Пахмутову медалью Героя Труда под песню «Надежда».