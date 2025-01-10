Названа предварительная причина смерти Евгении Добровольской

Названа предварительная причина смерти актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 60-летняя артистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая могла наступить на фоне рака. Окончательная причина смерти станет известна позже.

В 2024 году актриса сильно похудела, тогда в СМИ появились слухи о ее диагнозе.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. После школы поступила в Школу-студию МХАТ. В 1985 году, окончив учебу, стала актрисой МХТ, где за 33 года своей карьеры сыграла множество ярких и запоминающихся ролей в классических и современных пьесах.

Параллельно со службой в театре Добровольская активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей. В 2002 году актриса стала обладательницей премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Механическая сюита»), а в 2008 году — премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино (фильм «Артистка»). Последними экранными работами звезды стали эпизодические роли в сериалах «Актрисы» и «Балет», вышедших в 2023 году.

О смерти Добровольской Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова сообщил 10 января.

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.