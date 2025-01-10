Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная причина смерти Евгении Добровольской

Mash: актриса Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности на фоне рака
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Названа предварительная причина смерти актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 60-летняя артистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая могла наступить на фоне рака. Окончательная причина смерти станет известна позже.

В 2024 году актриса сильно похудела, тогда в СМИ появились слухи о ее диагнозе.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. После школы поступила в Школу-студию МХАТ. В 1985 году, окончив учебу, стала актрисой МХТ, где за 33 года своей карьеры сыграла множество ярких и запоминающихся ролей в классических и современных пьесах.

Параллельно со службой в театре Добровольская активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей. В 2002 году актриса стала обладательницей премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Механическая сюита»), а в 2008 году — премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино (фильм «Артистка»). Последними экранными работами звезды стали эпизодические роли в сериалах «Актрисы» и «Балет», вышедших в 2023 году.

О смерти Добровольской Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова сообщил 10 января.

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами