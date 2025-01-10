«Предложения поступают»: концертный директор Леонтьева о новых шоу артиста

Концертный директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев ответил на слухи о якобы запланированных новых шоу артиста. Менеджера цитирует ТАСС.

«Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», — сказал он.

Валерию Леонтьеву 75 лет. Он известен по хитам «Вернисаж», «Дельтаплан», «Зеленый свет», «Казанова».

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждали, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года. При этом его участие в концертах и программах закончилось еще раньше официального объявления.

Ранее близкий друг Валерия Леонтьева рассказал, что артист не готов отправиться в мировое турне из-за нестабильной политической обстановки.