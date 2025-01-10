Звезда «Преступления и наказания» сыграла в драме «Вечная зима» от продюсера «Т-34»

Цифровая премьера драмы «Вечная зима» с Александром Робаком и Юлией Марченко в главных ролях состоялась 10 января в онлайн-кинотеатре KION.

Сюжет рассказывает о супружеской паре Владимира и Елены, которые по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Супругам предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце, чтобы сохранить отношения.

Фильм стал дебютной полнометражной работой режиссера Николая Ларионова, известного также как продюсер фильмов «Т-34», «Кома» и «Выше неба».

Помимо Робака («Эпидемия», «Географ глобус пропил») и Марченко (Пульхерия Александровна из «Преступления и наказания»), в каст вошли Сергей Грузинов («Пищеблок», «Зверобой»), Олег Ягодин («Лихие», «Чувства Анны»), Александр Новиков («Вампиры средней полосы») и другие.

Премьера фильма в России состоялась на фестивале актуального кино «Маяк». Международный дебют фильма состоялся в основном конкурсе фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле.

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