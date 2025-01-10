Концерт группы «Чиж & Co» закончился скандалом: «Пьяная халтура»

Жители Рязани ушли с концерта группы «Чиж & Co», поскольку певец Сергей Чиграков появился на сцене в нетрезвом виде. Об этом сообщает YA62.ru.

«В Рязани прошел концерт, вернее — пьяная халтура уважаемого и любимого многими Чижа. Главная интрига на этом концерте – устоит ли Серега Чиграков на ногах до конца», — опубликовал сайт сообщение от посетителя концерта.

Мероприятие проходило 9 января в Рязанской филармонии. Чиграков, сообщает YA62.ru, забыл половину текстов на концерте. Он также трижды покидал сцену надолго, а после выходил к зрителям, «еще более шатаясь».

Рязанцы оказались возмущены поведением музыканта и обвинили его в неуважении к зрителям. Слушатели покинули концерт, отказавшись смотреть на «такой позор».

8 января стало известно, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) упал на зрителей во время выступления в Куршевеле. На корпоративе рэпер выступал с бокалом алкогольного напитка в руках и сигаретой. Участники мероприятия рассказывали, что музыкант находился в состоянии сильного алкогольного опьянения на концерте.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн обратился к фанатам в нетрезвом виде после скандала в Куршевеле.