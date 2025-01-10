Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерт группы «Чиж & Co» закончился скандалом: «Пьяная халтура»

YA62.ru: лидер группы «Чиж & Co» Чиграков вышел пьяным на сцену в Рязани
close

Жители Рязани ушли с концерта группы «Чиж & Co», поскольку певец Сергей Чиграков появился на сцене в нетрезвом виде. Об этом сообщает YA62.ru.

«В Рязани прошел концерт, вернее — пьяная халтура уважаемого и любимого многими Чижа. Главная интрига на этом концерте – устоит ли Серега Чиграков на ногах до конца», — опубликовал сайт сообщение от посетителя концерта.

Мероприятие проходило 9 января в Рязанской филармонии. Чиграков, сообщает YA62.ru, забыл половину текстов на концерте. Он также трижды покидал сцену надолго, а после выходил к зрителям, «еще более шатаясь».

Рязанцы оказались возмущены поведением музыканта и обвинили его в неуважении к зрителям. Слушатели покинули концерт, отказавшись смотреть на «такой позор».

8 января стало известно, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) упал на зрителей во время выступления в Куршевеле. На корпоративе рэпер выступал с бокалом алкогольного напитка в руках и сигаретой. Участники мероприятия рассказывали, что музыкант находился в состоянии сильного алкогольного опьянения на концерте.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн обратился к фанатам в нетрезвом виде после скандала в Куршевеле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами