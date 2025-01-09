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Анастасия Ивлеева публично высмеяла себя

Блогерша Ивлеева посмеялась над тем, что перепутала Рождество с Пасхой
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, в котором посмеялась над своим незнанием христианских праздников.

7 декабря православные христиане отмечали Рождество Христово — рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Ивлеева решила поздравить своих подписчиков с праздником и написала: «Христос Воскресе». Эту фразу верующие произносят в Пасху, когда празднуют воскресение Иисуса Христа. В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля.

«Красота, еще снежок такой. Настоящая новогодняя сказка, рождественская, пасхальная», — сказала недавно опубликованном ролике Ивлеева.

Тем самым она посмеялась над тем, что перепутала Рождество с Пасхой. На видео блогерша прогуливалась по Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

В конце декабря 28-летний уроженец Молдавии Иван был задержан полицией после вторжения в дом Ивлеевой в подмосковной деревне Борки. Мужчина перелез на территорию через забор и разбил окно битой. При себе он имел колючую проволоку.

Позднее блогерша отмечала, что это не первое проникновение мужчины. В первый раз, по словам знаменитости, незнакомец пробрался в ее жилье в августе 2024 года.

Ранее стали известны имена российских звезд, чьи дома под угрозой уничтожения в Лос-Анджелесе.

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