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«Хозяйственная»: Сергей Зверев рассказал о невесте из деревни

Стилист Зверев заявил, что мечтает жить с невестой в деревне

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личный архив Сергей Зверев

Стилист Сергей Зверев заявил, что мечтает жить с невестой в деревне. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Зверева, стилистом можно работать максимум до 40 лет, а примеры коллег, работавших до старости, его удручают. Специалист напомнил, что часть детства провел в деревне.

«Я бы никогда не стал таким сильным, если бы когда-то не пожил в деревне», — сказал он.

Зверев добавил, что за годы в шоу-бизнесе привык рано вставать. Кроме того, он нашел девушку «с приданым».

«Там уже и деревня хорошая такая, и невеста неплохая и хозяйственная. И хозяйство есть, и все есть: свое молоко, свой творог, свое все», — поделился стилист.

Накануне Зверев признался, что отказался от утренней пробежки. Шоумена смущало, что ему всегда сильно хотелось есть после пробежки. Также он узнал о вреде бега для суставов.

Ранее Рогов заявил, что Стас Михайлов похож на Сергея Зверева на DREAM FEST.

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