В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелал ему скорейшего выздоровления.

Представитель Кремля назвал режиссера своим другом и подтвердил, что тот сейчас испытывает проблемы со здоровьем.

«И мы желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Песков.

8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам журналистки, ее муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах мужчина перенес два инфаркта. По данным Telegram-канала Baza, врачи оценивают состояние Кеосаяна как крайне тяжелое.

Тигран Кеосаян начал свою режиссерскую карьеру в 1992 году. В его фильмографии около 20 работ. Он снял такие картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!». Режиссер также снимался в кино и работал на телевидении.

В 1993 году он сыграл свадьбу с актрисой Аленой Хмельницкой. В их союзе родились две дочери — Александра в 1994-м и Ксения в 2010-м. В 2014-м актриса и режиссер официально развелись. В 2022 году Кеосаян женился на главном редакторе телеканала RT Маргарите Симоньян. У них есть трое общих детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Раннее Собчак рассказала, как часто Симоньян посещает мужа в больнице.