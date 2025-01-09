Стало известно о задолженности брата Алсу в 161 млн рублей

Брат певицы Алсу, предприниматель Руслан Сафин задолжал Банку Казани (БК) 161 млн рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По его данным, основанием для возникновения задолженности стал договор поручительства за кредитные линии на 200 млн рублей московского ООО «АНсистемс», в котором Сафину принадлежит 20%. Займы были предназначены для исполнения госконтрактов со структурами мэрии Москвы, но были расторгнуты заказчиком.

В сообщении уточнили, что предприниматель был признан банкротом в декабре 2023 года. Банк Казани хочет изучить деятельность «АНсистемс» на предмет противоправных действий учредителей и директора в преддверии банкротства и оспорить сделки Сафина, совершенные за пять месяцев до своего банкротства.

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