Малиновскую разыскивают московские приставы из-за долга

Московские приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Малиновской накопился долг перед ⁠АО «Мосэнергосбыт» в 125 тысяч рублей за жилплощадь и коммунальные услуги. Как отмечает Mash, у знаменитости нет официального жилья, имущества и денег на счетах.

В ноябре Малиновская призналась, что после развода ей угрожали кредиторы бывшего супруга. Из-за ситуации телеведущей пришлось принимать сильнейшее успокоительное по четыре таблетки в день. Позже врач заявил ей, что это средство нельзя принимать так часто. У телеведущей появилась «заторможенность» из-за лекарств.

Малиновская воспитывает 13-летнего сына Мирона. Она больше пяти лет скрывала личность отца ребенка. Позже телеведущая призналась, что родила сына от «криминального авторитета» — бизнесмена Мамихана Мальсагова. По словам знаменитости, экс-возлюбленный отказался от сына еще до его рождения, он не платит алименты и не звонит Мирону. Мальчик даже ни разу не встречался со своим отцом.

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