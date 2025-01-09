Зеленого «могучего рейнджера» посадили в тюрьму

Актера сериала «Могучие рейнджеры: Самураи» Гектора Дэвида-младшего посадили в тюрьму в США за побои. Об этом сообщает TMZ.

Сыгравший роль зеленого рейнджера-самурая артист признал себя виновным в нападении на пожилого человека в Айдахо в прошлом году. Его приговорили к 180 дням тюремного заключения, из которых он отсидит 45 дней и будет потом находиться под наблюдением. Судья также назначил Дэвиду-младшему 2 года испытательного срока и обязал его отработать 100 часов общественных работ.

В июле 2024 года Гектор Дэвид-младший поссорился с пожилым мужчиной, пользовавшимся ходунками, из-за места для парковки в Нампе, штат Айдахо. Актер толкнул мужчину, и тот упал, однако не получил серьезных травм.

После стычки артист скрылся на своей машине и позже был арестован.

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