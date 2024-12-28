У Пи Дидди случился нервный срыв на Рождество в тюрьме

Daily Mail: рэпера Пи Дидди пришлось успокаивать в тюрьме во время нервного срыва

У рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс) случился нервный срыв в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер утверждает, что рэпер умолял охранников отвести его в тюремную больницу в Рождество для обследования. По данным источника, артист рассчитывал, что в праздники будет выпущен под залог.

«В конце концов ему удалось успокоиться с помощью техники медитации, которой он выучился за решеткой. Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы выбраться из неприятного состояния, в котором он оказался», — говорит источник.

Другой инсайдер заявил, что нервного срыва у Пи Дидди не было, однако рэпер очень скучает по семье.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне уборщик вечеринок Пи Дидди рассказал о своих находках.

Ранее СМИ сообщили, чем развлекался Пи Дидди в первое Рождество в СИЗО.