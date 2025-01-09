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Звезда «Декстера» подала на развод с Суперменом

Актриса Кортни Форд подала на развод с Брэндоном Раутом
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Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Звезда сериала «Декстер» Кортни Форд подала на развод с мужем-актером, сыгравшим главную роль в фильме «Возвращение Супермена» — Брэндоном Раутом. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующие документы.

Причиной развода после более чем 17 лет брака Форд назвала «непримиримые разногласия».

У Кортни и Брэндона есть несовершеннолетний ребенок — 12-летний сын Лео, сейчас мать добивается совместной опеки над ним.

Кроме того, актриса требует супружеских алиментов и отказывается выплачивать их мужу.

Голливудская пара поженилась в 2007 после трех лет романа.

Кортни Форд также известна по ролям в сериалах «Настоящая кровь», «Родители» и «Сверхъестественное».

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